Авиабаза во Флориде оцеплена из-за сообщений о неизвестном стрелке

В США в штате Флорида правоохранительные органы проверяют информацию о стрельбе на военной авиабазе в городе Пенсакола.

#BREAKING: We are aware of reports of a possible active shooter at Naval Air Station Pensacola.



More information to follow. — U.S. Navy (@USNavy) December 6, 2019

— Мы проверяем предварительные сообщения о некоем стрелке на авиабазе ВМС в Пенсаколе, — говорится в сообщении ВМС США в Twitter.

Это уже второй подобный инцидент за неделю. Ранее 22-летний военнослужащий в Пёрл-Харборе открыл стрельбу по гражданским работникам. Он успел убить двоих, затем свёл счёты с жизнью, покончив с собой.