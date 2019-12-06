Авиабаза во Флориде оцеплена из-за сообщений о неизвестном стрелке

В США в штате Флорида правоохранительные органы проверяют информацию о стрельбе на военной авиабазе в городе Пенсакола.
#BREAKING: We are aware of reports of a possible active shooter at Naval Air Station Pensacola.— U.S. Navy (@USNavy) December 6, 2019
More information to follow.
— Мы проверяем предварительные сообщения о некоем стрелке на авиабазе ВМС в Пенсаколе, — говорится в сообщении ВМС США в Twitter.
Это уже второй подобный инцидент за неделю. Ранее 22-летний военнослужащий в Пёрл-Харборе открыл стрельбу по гражданским работникам. Он успел убить двоих, затем свёл счёты с жизнью, покончив с собой.
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