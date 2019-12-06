На авиабазе ВМС в США застрелены два человека

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Местные СМИ сообщают также по меньшей мере о семи раненых, которых отвезли в больницы.

На авиабазе ВМС США в городе Пенсаколе убит стрелок, который открыл огонь по людям. Есть ещё одна жертва. Об этом сообщается в микроблоге ВМС в "Твиттере".

Стрелок ликвидирован. Констатирована смерть ещё одного человека. Количество пострадавших неизвестно, они доставляются в местные больницы, — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, стрелка нейтрализовали полицейские. По предварительным данным, ранено семь человек. Местные жители получили сообщение с призывом не покидать дома и принять меры для обеспечения своей безопасности.

Это уже второй подобный инцидент за неделю. Ранее 22-летний военнослужащий в Пёрл-Харборе открыл стрельбу по гражданским работникам. Он успел убить двоих, затем свёл счёты с жизнью.

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