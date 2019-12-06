Лазарев назвал себя счастливым человеком и ответил на вопрос о женитьбе

Российский исполнитель рассказал, что сейчас сосредоточил всё внимание на воспитании детей.

Певец Сергей Лазарев заявил, что пока не собирается жениться. Музыкант отметил, что сейчас всё его внимание — на карьере и воспитании двух детей.

— В этом направлении [женитьбы] я не работаю. Каждый для себя выбирает свой путь, своё развитие. Я абсолютно счастливый человек, занимаюсь воспитанием детей, — передаёт КП его слова.

Лазарев признался, что сейчас самое сложное для него — правильно распределить внимание между дочкой и сыном. Ему важно, чтобы дети получали отцовскую любовь и при этом не ревновали его друг к другу, добавил артист.

Напомним, певец воспитывает двоих детей — пятилетнего Никиту и Анну, которой сейчас год. Малышей Лазареву родили разные суррогатные матери.

Ранее певец поделился с подписчиками роликом авиакомпании American Airlines и заявил, что компания украла идею его выступления на Евровидении-2019.