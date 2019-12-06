Найдены тела ещё двух погибших в страшном пожаре в Одессе

Огонь занял в здании площадь примерно в две тысячи квадратных метров, пострадало более 20 человек.

В Одессе спасатели достали из-под завалов тела ещё двух погибших во время масштабного пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Таким образом, в результате пожара погибло четыре человека. Ещё 11 человек считаются пропавшими без вести, сообщает ГСЧС Украины.

По информации местных СМИ, для поиска людей спасатели привлекали кинологов, однако из-за тяжёлых условий собаки с задачей не справились.

Напомним, пожар произошёл 4 декабря. Лайф публиковал видео, как пожарные спасают людей из огня. Огонь занял площадь примерно в две тысячи квадратных метров, около 20 человек пострадало, в том числе пожарные.