Рэпер Птаха — о запрете снюса: Дети всегда найдут другой способ

Вместо этого он предложил рассказывать о вреде табака в школах и создавать просветительские передачи.

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) выступил против запрета на распространение жевательных смесей — он считает, что это только подогреет интерес детей к опасному табаку.

— Если вы хотите, чтобы дети бросили, нам нужно показывать более глобальный пример, чем "давайте всё запретим". Мы в XXI веке живём, дети найдут другой способ. Метод запретить ничего не даст, надо детей воспитывать и начинать со школы. Показывать, просвещать их, говорить о последствиях, — заявил музыкант в ходе круглого стола ОНФ.

Снюс — это измельчённый увлажнённый табак для рассасывания. При его употреблении никотин поступает в организм в том числе через слизистую оболочку. В Госдуме ранее предложили ввести уголовное наказание за продажу насвая и снюса.