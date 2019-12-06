Жителя Подмосковья заподозрили в многолетних надругательствах над дочерью

На него завели дело по двум статьям УК: "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

В Подмосковье жителя города Талдома заподозрили в надругательствах над его собственной дочерью на протяжении четырёх лет. Об этом сообщили в областном управлении СКР.

— По данным следствия, с июня 2015 по июль 2019 года мужчина с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей систематически совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, — говорится в сообщении.

На мужчину завели уголовное дело по двум статьям: "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Решается вопрос об аресте задержанного. Отдельно теперь будут изучаться условия проживания ребёнка в семье.

Ранее под Ростовом был задержан пенсионер, насиловавший малолетнюю внучку.