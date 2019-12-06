"По их вине". Осуждённый Емельянов объяснил Лайфу присутствие Навального на суде

Молодой человек напомнил, что именно блогер и его соратники зазывали людей на несанкционированный митинг, участие в котором для многих обернулось уголовными делами.

Участник несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве Владимир Емельянов, получивший сегодня два года условно за нападение на росгвардейца, ответил на вопрос Лайфа, зачем блогер Алексей Навальный и его сторонники пришли к нему на оглашение приговора.

— Они пришли, чтобы поставить себе галочку, плюсик. Потому что я писал в письмах своих критику, потому что мы же по их вине туда попали. Они нас зазывали, поэтому они несут ответственность за нас в какой-то степени. Поэтому их долг был прийти. Я думаю, что в какой-то маленькой степени то, что я написал, это как раз-таки чуть-чуть повлияло. Реанимировал в них остатки совести, — заявил Емельянов.

Напомним, 27 июля незарегистрированные кандидаты в депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили к выборам из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах. Кульминацией незаконного митинга стали массовые беспорядки.

Ранее суд приговорил к двум годам обвиняемого в нападении на силовика 27 июля Данилу Беглеца. Иван Подкопаев, который на несогласованной акции распылил баллончик в лица полицейских, получил три года колонии общего режима. Студент ВШЭ Жуков получил условный срок за призывы к экстремизму.