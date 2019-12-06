В Казани нашли в парке тело сотрудника федерального казначейства

По данным следствия, чиновник пропал 4 декабря. Он ушёл на работу, и больше его не видели.

В Казани в парке имени Горького обнаружено тело сотрудника Управления федерального казначейства по Татарстану Марата Сафиуллина. Об этом сообщает портал KazanFirst.

Сафиуллин пропал 4 декабря. Как сообщила его супруга, он ушёл на работу и больше не возвращался. В правоохранительных органах рассказали, что тело 41-летнего мужчины нашли в овраге под мостом. На его голове следователи обнаружили скальпированную рану. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в Татарстане задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил жену, сына и пасынка. Ещё одному сыну удалось выбить окно и убежать от убийцы.