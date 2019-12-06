В Приангарье в школе до сих пор не закончили капремонт после наводнения

Из-за нехватки мест детям приходится учиться в три смены и возвращаться домой в темноте.

В школе в рабочем посёлке Шумском Иркутской области капитальный ремонт начали делать сразу после летнего наводнения, но до сих пор не закончили. Работы должны были завершить ещё 1 сентября.

По словам администрации школы, подрядчик работал без сметы и строители постоянно переделывали уже выполненное. Приезжие рабочие также мало радовались ситуации — им не платили зарплату. Отчаявшись получить хоть какие-то деньги, строители устроили бунт прямо в школе. Устав от бесконечных переделок, администрация учебного заведения расторгла договор с подрядчиком. Ремонт остановился.

— Местная администрация не может вмешаться в данную ситуацию и как-то повлиять на подрядчика. Но там изначально был большой объём работы, это трёхэтажное здание, сроки выполнения были сжатыми, поэтому выполнить так быстро ремонт было невозможно. К тому же и сам подрядчик оказался не очень добросовестным, — рассказал Лайфу представитель администрации Шумского муниципального образования.

Теперь 335 школьников из-за нехватки мест в учебном заведении вынуждены учиться в три смены, занимая территорию музыкальной школы, детского сада и мастерских. Некоторым учащимся домой приходится возвращаться в темноте.

— Можно, конечно, доехать на автобусе, но чаще всего проще дойти пешком, чем ждать его. Родители от такого обучения, конечно, не в восторге, да и учителя тоже, — рассказала ученица Лилия.

По её словам, здание, в котором проходят их уроки, деревянное. На первом этаже часто настолько холодно, что детям приходится сидеть за партами в куртках. Решить вопрос с капитальным ремонтом мэрия обещала к 20 декабря. Учителям и школьникам мало верится, что возможно сделать все незаконченные работы в такой срок.

— Действительно, подрядная организация не довела ремонт до конца в этой школе. Выполнила практически на 90%, а на остальное сил не хватило. С прежним подрядчиком контракт расторгнут, новый подрядчик уже ведёт работы по монтажу, там в основном осталось сделать полы. По плану запустить школу 20 декабря, и в принципе мы и запустим к этому времени, — заверил заместитель мэра Евгений Бровко.

Ранее Лайф сообщал, что в Омске восьмилетняя девочка выпала из окна школы, оказавшись запертой на ключ.