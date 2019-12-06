Катастрофа в семеноводстве. Матвиенко расстроили импортные семена укропа в РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минсельхоз РФ из-за катастрофического положения в отечественном семеноводстве. По её словам, сейчас Россия сильно зависит от зарубежных поставок.

— По семеноводству просто катастрофа... Я уже не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице! Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне сказали, что петрушка, укроп и салат — это тоже импортные семена, вот это меня, правда, добило, — заявила она на встрече со статс-секретарями — заместителями министерств и ведомств.

Матвиенко призвала Минсельхоз "бить в набат", объединять усилия с Минобрнауки, Академией наук, чтобы разработать план по развитию отечественного семеноводства.