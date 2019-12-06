Эксперт по этикету — о Меркель, слушающей гимн Казахстана сидя: "Мы все люди"

Консультант призвала спокойно отнестись к этому, ведь дело, скорее всего, в состоянии здоровья канцлера.

Глава любого государства обязан согласно протоколу стоять во время официального мероприятия, когда проигрывается гимн другой страны. Как рассказала Лайфу педагог-консультант по этикету и деловому протоколу, консультант коммерческих и имиджевых компаний, государственных учреждений Татьяна Николаева, в случае с канцлером Германии Ангелой Меркель должны быть веские причины, по которым она в очередной раз сидела во время исполнения гимна, на этот раз Казахстана.

— Единственное исключение, которое может быть, это, конечно, состояние здоровья. Естественно, в случае с госпожой Меркель мы уже об этом знаем. Это уже не первый раз происходит и это связано только с состоянием здоровья госпожи Меркель, — отметила Николаева.

По её словам, протокольные службы обычно предупреждают о таких особенностях у лидеров государств, организация встреч обговаривается заранее.

— Несмотря на этикет, мы в первую очередь все люди. Мы должны отнестись спокойно к этому ко всему, — подытожила Татьяна Николаева.

Напомним, в течение всего последнего года Меркель неоднократно переживала ряд публичных приступов сильной дрожи. Как сообщал Лайф, первый "электрический" приступ у канцлера Германии случился во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Спустя несколько дней Меркель вновь охватил приступ неконтролируемой сильной дрожи на приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Следующий настиг немецкого политика во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. В итоге во время официальной встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Меркель впервые слушала гимны сидя. Затем она вновь нарушила регламент на официальном приветствии с премьер-министром Молдавии Майей Санду. При этом Меркель заверила журналистов, что чувствует себя хорошо, поводов для беспокойства нет.