Мать семерых приёмных детей может пойти под суд из-за лжи дочерей

Первая любовь вскружила школьницам голову, мама встречаться запрещала, и они решили её "проучить".

История, о которой уже рассказывал Лайф, началась в Сапожковском районе Рязанской области в 2018 году. В отношении Светланы Соловьёвой — матери семерых приёмных детей — было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ. Две удочерённые Светланой девочки-подростки обвинили женщину в издевательствах над ними, но уже через день признались, что солгали. Первая любовь вскружила школьницам голову, мама встречаться запрещала, и они решили её проучить, о чём вскоре и пожалели.

В тот раз дело, возбуждённое по недоразумению, удалось закрыть. Соловьёвы задышали свободной грудью. Но на днях прокурор Сапожковского района Наталья Качанова неожиданно вернула дело против многодетной матери следователю ОМВД "Сараевский".

Соловьёва рассказала, что уже больше года её вину не могут доказать. Уголовное дело в отношении женщины было ранее закрыто по реабилитирующей статье. В связи с этим она вместе с адвокатом занялась подготовкой иска по возмещению морального вреда.