Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия по Сирии.
— Путин и Нетаньяху обсудили целый ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе с учётом планируемого в январе 2020 года визита президента России в Израиль, — говорится в сообщении.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
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