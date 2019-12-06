Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху

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Фото © ТАСС / Бобылев Сергей, GALI TIBBON / POOL

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия по Сирии.

Путин и Нетаньяху обсудили целый ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе с учётом планируемого в январе 2020 года визита президента России в Израиль, — говорится в сообщении.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

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