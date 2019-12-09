СМИ узнали о возможной двусторонней встрече Путина и Зеленского в Париже

В Елисейском дворце в Париже сегодня планируется отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По данным источника ТАСС, переговоры пройдут после завершения беседы лидеров в нормандском формате и итоговой пресс-конференции.
При этом отдельные встречи российского лидера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель планируются до начала заседания "четвёрки".
В Елисейском дворце ТАСС рассказали, что администрация Макрона не располагает информацией о встрече Путина и Зеленского.
Напомним, сегодня, девятого декабря, после длительного перерыва в Париже состоится встреча "Нормандской четвёрки" — президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии.
Нормандский формат существует с июня 2014 года. Лидеры и представители четырёх государств ведут переговоры по урегулированию ситуации на Украине. При этом последняя встреча "четвёрки" состоялась в октябре 2016 года.
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