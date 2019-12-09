СМИ узнали о возможной двусторонней встрече Путина и Зеленского в Париже

При этом, по предварительным данным, на встречу четырёх лидеров в нормандском формате отводится 2,5 часа.

В Елисейском дворце в Париже сегодня планируется отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По данным источника ТАСС, переговоры пройдут после завершения беседы лидеров в нормандском формате и итоговой пресс-конференции.

При этом отдельные встречи российского лидера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель планируются до начала заседания "четвёрки".

В Елисейском дворце ТАСС рассказали, что администрация Макрона не располагает информацией о встрече Путина и Зеленского.

Напомним, сегодня, девятого декабря, после длительного перерыва в Париже состоится встреча "Нормандской четвёрки" — президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Лидеры и представители четырёх государств ведут переговоры по урегулированию ситуации на Украине. При этом последняя встреча "четвёрки" состоялась в октябре 2016 года.