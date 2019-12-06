Лобода озадачила фанатов снимком с шестью пальцами на ноге

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Светлана Лобода. Фото © VK / LOBODA | ЛОБОДА

Шокирующая фотография является обложкой новой песни исполнительницы "Новый Рим".

Светлана Лобода опубликовала обложку своего нового хита "Новый Рим" со свежего альбома Sold Out. Рассмотрев внимательно снимок, некоторые фанаты заметили "мутацию" у певицы, пишет портал "Дни.ру".

На фотографии Лобода держит в руках ногу, высунув язык. Особо наблюдательные поклонники посчитали, что на ноге исполнительницы не пять пальцев, а почему-то шесть.

По кромке лезвия я палевная бестия туда, где весело, пропала без вести, — написала Светлана.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни предположили, что шестой палец — это случайная ошибка фотохудожника. Другие рискнули выдвинуть версию, что у Лободы анатомическое отклонение. Вопросы озадаченных фанатов певица пока оставила без ответов.

Ранее Лайф сообщил, что Светлана Лобода намекнула на беременность третьим ребёнком.

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