Четыре человека убиты в результате стрельбы на авиабазе во Флориде

Это уже второй случай стрельбы в Соединённых Штатах на военной авиабазе на этой неделе.

В результате стрельбы на авиабазе ВМС США в городе Пенсаколе убиты четыре человека, включая стрелка. Об этом сообщает ABCNews со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что также восемь человек пострадали, в том числе двое полицейских, которые участвовали в операции по нейтрализации стрелка. Один из них получил пулю в ногу, другой в руку. Пострадавших приняла находящаяся неподалёку больница Baptist Hospital.

О причинах, почему стрелок начал убивать людей на территории авиабазы, пока не сообщается. Согласно данным на сайте базы, на ней служат около 16 тысяч военных и 7400 гражданских. В её составе действует несколько учебных центров, а также администрация образовательных структур Военно-морских сил США.

Это уже второй подобный инцидент за неделю. Ранее 22-летний военнослужащий в Пёрл-Харборе открыл стрельбу по гражданским работникам. Он успел убить двоих, затем свёл счёты с жизнью.