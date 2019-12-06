Две альпака устроились на работу в китайский ресторан

Необычные "официанты" заведения гуляют по залам и заглядывают в тарелки посетителей.

Владелец китайского ресторана в городе Шэньяне купил в заведение двух альпака, чтобы привлечь внимание. Об этом сообщает издание Agronews.

Животные обошлись предпринимателю в 43 тысячи долларов и теперь — теоретически — являются официантами ресторана. Однако обслуживающую роль они не выполняют, а лишь гуляют по залу и заглядывают в тарелки гостей.

Тем не менее реклама для ресторана получилась отличная. Ежедневно в ресторан приходит большое количество посетителей, чтобы полюбоваться на милых созданий, погладить и покормить.

Ранее в Москве открылся первый "Альпака парк", в котором любой желающий может увидеть различных представителей этого вида животных. Лайф вёл прямую трансляцию с открытия парка.