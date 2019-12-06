Зарядное устройство для телефона сожгло три дома в городе Ипох

По данным малайзийских властей, жильцы успели самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал.

Неоригинальное зарядное устройство для смартфона стало причиной крупного пожара в малайзийском городе Ипох. Как сообщил местный портал Worldofbuzz, 45-летний владелец двухэтажного коттеджа поставил свой гаджет на зарядку в спальне. Но стоило ему покинуть комнату, как вскоре там раздался небольшой взрыв.

Прибежавший на звук мужчина увидел, что зарядное устройство загорелось. Однако пока он бегал за водой, пламя быстро распространилось по стене и мебели, из-за чего ему оставалось только бежать из дома. В здании также находились его сестра и пожилая мать. Он смог их вывести.

К моменту приезда пожарных двухэтажное здание было практически полностью объято пламенем. Также загорелись два соседних здания.

Неисправные гаджеты и их аксессуары неоднократно становились причиной пожаров. Например, в 2016 году смартфоны Samsung Galaxy Note 7 взрывались у пользователей так часто, что компании пришлось массово их отзывать, заменять, а в США их просто принудительно заблокировали.