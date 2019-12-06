В Москве задержали наркомана, который пытался проникнуть в детсад

Охранник увидел подозрительного "гостя", вызвал бойцов Росгвардии, и они его быстро скрутили.

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который, будучи под воздействием наркотиков, проник в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

— Наряд вневедомственной охраны получил сигнал "тревога" с охраняемого образовательного учреждения на Новоясеневском проспекте. К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник охраны, который пояснил, что неизвестный мужчина перелез через забор детского сада и проник на территорию, после чего попытался попасть в здание, — приводит ТАСС комментарий ведомства.

Подозрительного мужчину задержали на прилегающей территории. Он вёл себя неадекватно, на вопросы отвечал вяло. Его передали медикам и полиции. Оказалось, что этот 41-летний мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

Напомним о недавнем страшном преступлении в Нарьян-Маре. Там местный житель также забрался в детсад, зашёл в группу и убил ножом спящего мальчика. Он объяснил это тем, что прочитал в книге заклинание о счастье и богатстве, которое якобы нужно было закрепить смертью ребёнка.