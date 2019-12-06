Трое участников акции 27 июля признаны виновными в нападении на правоохранителей

В ходе судебного процесса потерпевшие заявили, что не имеют претензий к подсудимым.

Участники несанкционированной акции в столице 27 июля Александр Мыльников, Максим Мартинцов и Егор Лесных признаны виновными Мещанским судом Москвы в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

— Суд постановил, что Мыльников, Лесных и Мартинцов виновны в совершении преступлений по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для его жизни и здоровья", — приводит слова судьи Ирины Аккуратовой ТАСС.

Отметим, в ходе рассмотрения дела пострадавшие сотрудник Росгвардии и сотрудник полиции заявили, что не имеют особых претензий к подсудимым. Однако суд, учитывая характер предъявленных мужчинам обвинений, отказался прекратить уголовное дело в отношении фигурантов за примирением сторон.

В частности, в материалах дела значилось, что обвиняемые "повалили Максима Косова на землю, после этого Лесных и Мартинцов ударили его ногами". Лесных также участвовал в нападении на сотрудника ОМОНа Фёдорова и нанёс ему удар ногой, отмечало следствие. Тем не менее подсудимые свою вину полностью отрицали.

Напомним, 27 июля не прошедшие отбор из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах кандидаты в депутаты в Мосгордуму вывели своих сторонников на несанкционированную акцию протеста, которая обернулась массовыми беспорядками, а в некоторых случаях — столкновениями с полицией. Было арестовано более 10 человек, в отношении которых возбудили уголовные дела.

Как сообщал Лайф, ранее суд приговорил к двум годам обвиняемого в нападении на силовика 27 июля Данилу Беглеца. Иван Подкопаев, который на несогласованной акции распылил баллончик в лица полицейских, получил три года колонии общего режима. Студент ВШЭ Жуков получил условный срок за призывы к экстремизму.