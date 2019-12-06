В Ленобласти чиновница выругалась со сцены на форуме

В ответ на резкое заявление выступающего спикера зал наполнился неодобрительным гулом.

Глава отдела по молодёжной политике администрации города Сосновый Бор Александра Позднякова во время выступления на форуме волонтёров в Ленинградской области обратилась к зрителям в нецензурной форме. Видео её выступления появилось в соцсетях.

— Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем всё равно. Это относится и к руководителям, и к добровольцам, если вы не будете реально, попрошу за мою цензуру…, — сказала она.

Спикер попыталась закончить мысль, но зал перебил её осуждающим гулом. После этого Позднякова в качестве оправдания пошутила, что пыталась подбодрить зрителей.

Глава администрации Соснового Бора Михаил Воронков прокомментировал Лайфу этот инцидент. По его словам, он еще не разговаривал с Поздняковой, так как не хочет делать этого по телефону.

— Сейчас она едет с этого мероприятия. Я не имел возможности с ней лично пообщаться, не хочу по телефону говорить. Я обязательно завтра приглашу её и мы поговорим, что сподвигло её высказать мысль в таком формате. Это запредельно, — заявил Воронков.

А в комитете по молодёжной политике Ленобласти, который организовывал встречу, признались, что им стыдно за такого спикера.

— Мне стыдно за слова и тон Александры, и я прошу прощения у добровольцев, — сказала Лайфу специалист комитета Прасковья Васильева.

Ранее Лайф рассказывал, что житель Новосибирска подал в суд на Сергея Шнурова за то, что тот на концерте употреблял в своих песнях мат. Сибиряк выиграл дело, однако компенсацией остался недоволен и намерен обжаловать решение суда.