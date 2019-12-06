Учёные нашли связь между появлением iPhone и участившимися травмами головы

Смотря в экран, люди мало что замечают вокруг, поэтому подвергают себя опасности.

Американские учёные выяснили, что, когда в наш обиход с конца 2000-х вошли смартфоны, резко увеличилось число травм головы и шеи. Выводы специалистов опубликованы в научном журнале JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery .

Исследователи проанализировали базу данных NEISS, в которой собрали информацию о травмах, полученных из-за потребительской электроники с 1998 по 2017 год. Специалисты изучили более 2000 случаев, которые были связаны непосредственно с мобильниками.

Учёные пришли к выводу, что во время использования смартфона люди настолько отвлекаются, что не обращают внимания на то, что происходит вокруг. Это приводит к различным травмам, в том числе к травмам головы.

Отмечается, что до конца 2000-х количество травм увеличивалось плавно. А вот с 2009 года это число резко возросло. Первый пик роста травм головы зафиксировали в 2007 году. По мнению специалистов, это связано с тем, что именно в этом году вышел первый массовый смартфон — iPhone. Дальше количество травм стало расти из-за того, что появлялось всё больше гаджетов, которые вытеснили кнопочные телефоны с рынка.

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