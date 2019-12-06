На Украине заявили о подготовке "марша на Крым"

На Украине глава так называемого Меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров заявил, что организация намерена провести марш на Крым. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Чубаров назвал незаконными кордонами границу России и Украины и заявил, что его сторонники "будут идти к себе домой".

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.