Отвалившееся колесо трактора чуть не раздавило легковушку — видео

В Сеть попали кадры, которые запечатлел видеорегистратор авто, ехавшего за строительной техникой.

В Губкинском районе Белгородской области прямо во время езды у трактора отвалилось огромное колесо и влетело в легковую машину, которая двигалась во встречном направлении. В ДТП никто не пострадал, водители отделались лишь лёгким испугом, сообщили в региональном УМВД РФ.

В Сеть попали кадры с регистратора автомобиля, который ехал за трактором. На записи видно, как трактор едет на небольшой скорости и внезапно у него отрывается заднее левое колесо. Оно выкатилось ровно в тот самый момент, когда по встречной полосе приближалась легковушка.

Отмечается, что причиной происшествия стала лопнувшая полуось сельскохозяйственной техники.

Ранее Лайф сообщал, что в Челябинске маршрутка вылетела на остановку и сбила человека.