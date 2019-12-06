Музыкант также прокомментировал недавний инцидент в Новосибирске, когда его поклонник отсудил деньги за билет.

Музыкант и бывший лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров поделился планами на ребёнка со своей молодой супругой Ольгой Абрамовой. Об этом он рассказал в беседе с КП на красной дорожке премии "Виктория" в Кремле.

— Ну что значит хочу? Я же не девочка, чтобы хотеть ребёнка, это ей рожать. Мальчик-то всегда хочет, но не факт, что ребёнка… Работаю ли я над этим? Понимаете, у среднего человека три половых контакта в неделю, поэтому все люди над этим работают. Точно! А загадаю-ка я ребёнка на Новый год, отличная идея! — сказал Шнуров.

Артист также прокомментировал недавний инцидент, когда один из его поклонников отсудил деньги за билет на концерт из-за того, что в песнях был мат. По словам Шнурова, слухи сильно преувеличены, поскольку решение суда ещё не опубликовано. Кроме того, он признался, что такая ситуация является рядовой — в год у музыканта происходит около 20 судебных дел.

Сергей Шнуров стал обладателем награды премии "Виктория" в двух номинациях. Первую он получил за лучший клип ("Кабриолет") и вторую — за лучший саундтрек к фильму ("Какая-то фигня" к комедии "Вечная жизнь Александра Христофорова").