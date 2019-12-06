Экс-депутат Рады с автоматом призвала собраться на майдан

Она заявила, что украинцам нужно продолжать выступать против мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Экс-депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол опубликовала видео, на котором призывает украинцев выйти на майдан Незалежности перед саммитом в "нормандском формате".

Она заявила, что украинцам нужно продолжать выступать против мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В конце ролика Черновол берёт в руки автомат и перезаряжает его.

— Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет, — сказала она.

Девятого декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной повесткой встречи станет текущая ситуация в Донбассе, прекращение там военных действий, а также способы политического урегулирования конфликта.