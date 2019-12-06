Самолёт из Сирии доставил в Москву четырёх российских детей

Их планируют направить в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлился самолёт из Сирии, доставивший на родину четырёх российских детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Детей планируется направить в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, где их уже ждут родственники.

Ранее Кузнецова заявляла, что на территории Сирии могут находиться 146 российских детей. После прохождения теста ДНК они могут быть признаны гражданами РФ.