Массовая драка произошла в центре Москвы в кафе

В кафе в центре Москвы произошла массовая драка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

— На номер 02 поступила информация о конфликте между гражданами в кафе на Таганской улице, наряды полиции прибыли на место происшествия, однако конфликта не обнаружили, — говорится в сообщении.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и показания очевидцев и решили принять меры к задержанию участников конфликта. При этом факт стрельбы, о котором ранее сообщили СМИ, не подтвердился.