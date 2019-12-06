В Хорватии африканские спортсмены вышли погулять и попали в лагерь для беженцев

В ночь накануне отъезда их остановила полиция и попросила документы, удостоверяющие личность.

В Хорватии полиция депортировала двух нигерийских игроков в настольный теннис в лагерь беженцев в Боснии, сообщает The Guardian.

Спортсмены пребывали в стране на законных основаниях, однако полиция не смогла проверить их документы. Нигерийцы были вынуждены провести некоторое время в лагере с тысячами мигрантов в палатках без еды и воды.

Студенты Федерального технологического университета Оверри в Нигерии Абия Ученна Александро и Эбо Кеннет Чинеду прибыли в хорватский Загреб 12 ноября для участия в V Международном межуниверситетском чемпионате. В этом году он проходил в хорватском городе Пула.

После турнира нигерийцы покинули Пулу и поехали в Загреб, откуда должны были вылететь обратно в Лагос 18 ноября. Однако в ночь накануне отъезда их остановила полиция и попросила документы, удостоверяющие личность.

Спортсмены пытались объяснить полиции, что их документы находятся в общежитии, однако их не стали слушать и отвезли в участок. Спортсменов приняли за мигрантов без паспортов, посадили в фургон и доставили на границу с Боснией и Герцеговиной. Там их собрали в группу мигрантов и отвезли в лагерь.

Абия и Эбо не сразу смогли объяснить свою ситуацию и пробыли в лагере до конца ноября. Их документы так и остались в общежитии, а полицейские отняли все деньги. Позже волонтёры связались с представителями соревнований по настольному теннису и рассказали о произошедшем.

Пытаясь оправдать действия полиции, Министерство внутренних дел предположило, что нигерийцы могли злоупотреблять своим участием в спортивных соревнованиях и пытаться остаться в стране.