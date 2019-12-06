Лавров назвал слухами информацию о российском "шпионском гнезде" во Франции

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что о России часто распространяются самые разные слухи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слухами информацию французских СМИ о российском "шпионском гнезде" в Департаменте Верхняя Савойя.

— Я вот читал, что в Савойе обнаружили какое-то шпионское гнездо российское. Правда, дальше написано, что никакой шпионской деятельности за ним не замечено, но гнездо всё равно шпионское, — сказал глава МИД на конференции "Средиземноморье: Римский диалог".

Лавров отметил, что о России часто распространяются различные слухи, как, например, сообщения о наёмниках в Ливии или вмешательстве РФ во внутренние дела в Чили.