Лавров назвал слухами информацию о российском "шпионском гнезде" во Франции

356

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что о России часто распространяются самые разные слухи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слухами информацию французских СМИ о российском "шпионском гнезде" в Департаменте Верхняя Савойя.

Я вот читал, что в Савойе обнаружили какое-то шпионское гнездо российское. Правда, дальше написано, что никакой шпионской деятельности за ним не замечено, но гнездо всё равно шпионское, — сказал глава МИД на конференции "Средиземноморье: Римский диалог".

Лавров отметил, что о России часто распространяются различные слухи, как, например, сообщения о наёмниках в Ливии или вмешательстве РФ во внутренние дела в Чили.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×