Адвокат Алибасова предложит помощь семье отравившегося "Кротом" математика

Правозащитник отметил, что количество пострадавших от подобных ситуаций измеряется тысячами, и выразил надежду, что на это обратит внимание Роспотребнадзор.

Адвокат Бари Алибасова собирается предложить свою помощь для представления в суде родственникам российского математика Олега Ивашёва-Мусатова, скончавшегося после отравления средством для прочистки труб "Крот". Об этом рассказал Лайфу PR-директор Алибасова и группы "На-на" Вадим Горжанкин.

— Адвокат Андрей Комиссаров постарается связаться с ними, чтобы оказать всю возможную помощь. Надеюсь, в дальнейшем мы вместе будем бороться с опасной упаковкой, которая угрожает здоровью и жизни людей, — сказал Горжанкин.

По его словам, хоть прошлый суд и завершился проигрышем, он показывает, что необходимость повышения безопасности упаковки бытовой химии актуальна и необходима во избежание новых инцидентов.

Сам правозащитник отметил, что количество пострадавших от подобных ситуаций измеряется тысячами, и выразил надежду, что на это обратит внимание Роспотребнадзор, представители которого, по его словам, не присутствовали ни на одном судебном заседании.

Напомним, 15 ноября в Москве известный математик Олег Ивашёв-Мусатов отравился средством для прочистки труб "Крот", перепутав его с напитком. 6 декабря он скончался. Незадолго до этого был госпитализирован при схожих обстоятельствах продюсер Бари Алибасов, его родственники подавали иск к производителю бытовой химии.