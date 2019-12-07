Жителей Флориды эвакуировали из-за угрозы взрыва на базе ВВС США

Ранее на американской базе в городе Пенсакола произошла стрельба, четыре человека были убиты.

Несколько районов, прилегающих к авиабазе Патрик в штате Флорида, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом говорится в заявлении командования 45-го космического крыла американских ВВС.

— Поступило сообщение об угрозе взрыва на военно-воздушной базе Патрик, штат Флорида. Ближайшая территория была эвакуирована в целях безопасности. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники сил безопасности и пожарной охраны, — сообщили в твиттере командования.

Позже стало известно, что реальной угрозы взрыва нет.

Напомним, 6 декабря в США на военной авиабазе в городе Пенсакола, штат Флорида, произошла стрельба. Четыре человека стали жертвами, ещё восемь, в том числе двое полицейских, пострадали. По данным СМИ, стрелок мог быть подданным Саудовской Аравии.