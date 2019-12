Зеленский не хочет, чтобы Украина была "пищей для больших боссов"

Он желает, чтобы страна сидела за столом вместе с ними и была равноправной, сильной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", что не хочет, чтобы страна стала "блюдом" на столе "великих боссов".

— Я очень не хочу, чтобы мы были той пищей, которую подают большим боссам, — заявил он.

Зеленский отметил, что хотел бы, чтобы Украина сидела за столом вместе с "боссами" и была равноправной, сильной страной.

Ранее американский журнал Time поместил на обложку фото президента Украины Владимира Зеленского, которому посвящается главная статья номера — The Man in the Middle ("Человек посередине"). В подзаголовке сказано, что Зеленский оказался между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом.