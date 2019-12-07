Колясочница получила срок за нападение на полицию в ходе акции "жёлтых жилетов"

Как считает обвинение, Одиль Морен намеренно врезалась на своей инвалидной коляске с электроприводом в полицейских и попыталась прижать их к стене.

Француженка с ограниченными возможностями получила два месяца тюрьмы условно за нападение на полицейских во время марша "жёлтых жилетов", сообщает телеканал France 3.

Инцидент произошёл 30 марта в Тулузе. Как считает обвинение, Одиль Морен намеренно врезалась на своей инвалидной коляске с электроприводом в полицейских и попыталась прижать их к стене.

Также женщину обвинили в том, что она оскорбила представителей власти и склоняла в соцсетях к расправе над ними.

Прокуратура потребовала, чтобы Морен обязали выплатить одну тысячу евро в качестве компенсации морального ущерба полицейскому, упавшему в результате инцидента, а также запретить ей участвовать в манифестах в течение двух лет.

Однако адвокат женщины настояла на том, что сотрудник полиции упал из-за того, что его толкнул грузовик с водомётом. Сама Морен рассказала, что подала жалобу на полицейских за 30 синяков и перелом стопы в пяти местах, которые были получены в результате инцидента, однако пока не получила ответа от компетентных органов.

Женщина стала неофициальным "талисманом" жёлтых жилетов в Верхней Гароне. Она регулярно участвовала в их манифестациях и активно защищала права инвалидов.