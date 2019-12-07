В Минэнерго ответили на критику Матвиенко из-за умных счётчиков

Министерство энергетики разработало и внесло в Правительство РФ все подзаконные акты по внедрению интеллектуальных приборов учёта с 1 июля 2020 года. Об этом журналистам рассказали в ведомстве.

— По плану-графику подготовки актов, утверждённому Правительством РФ 8 апреля 2019 года, основополагающие подзаконные акты были разработаны Минэнерго России и внесены в установленном порядке в Правительство РФ, — заявили в Минэнерго.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула главу Министерства энергетики Александра Новака и его заместителей за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.