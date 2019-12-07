Подозреваемых в мошенничестве нижегородских экс-депутатов экстрадируют из Грузии

Министерство юстиции Грузии сообщило об экстрадиции в Россию двух бывших нижегородских депутатов — братьев Владимира и Александра Глушковых, обвиняемых в мошенничестве.
— Экстрадиция разыскиваемых через Интерпол Владимира и Александра Глушковых была осуществлена 5 декабря на основании приказов министра юстиции, — рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.
По данным СУ СКР по Нижегородской области, Глушковы совершили мошеннические действия при реконструкции автостанции в Балахне. Также они обвиняются во взяточничестве. Александр Глушков ранее был депутатом Законодательного собрания Нижегородской области, а его брат Владимир — депутатом Земского собрания Балашихинского района. В ходе расследования им удалось скрыться от полиции.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram