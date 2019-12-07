Зеленский заявил, что между Украиной и Донбассом уже стена — "ментальная"

По словам украинского президента, на территории Донбасса проживает большое количество "советских" людей, которые вообще не понимают, что происходит.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Донбассом уже возведена "ментальная стена", за которую пришлось заплатить человеческими жизнями.

— Они мне говорят: "А что если вы не договоритесь [в "нормандском формате"]? Какие ещё планы? Стена?" А что, сейчас нет стены? Она есть, но она живая и гибнут люди. Она есть. Есть минная стена. А самая страшная — ментальная стена, — сказал Зеленский в эфире телеканала "Украина".

По словам украинского президента, на территории Донбасса проживает большое количество "советских" людей, которые не понимают, что вообще происходит, и "хотят, как это было раньше", чтобы был мир.

Тему возведения стены на украинской границе не так давно озвучил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который заявил, что в случае провала саммита "нормандской четвёрки" следует отгородиться от Донбасса. Экс-лидер Украины Пётр Порошенко также заявил, что стену строить нужно, правда, в другом месте.

Стоит отметить, что в целом идея возведения забора на границе Украины не нова. Так, в конце октября украинский актёр и телеведущий Антон Мухарский предложил выстроить стену вдоль границ Донецкой и Луганской областей.

До этого газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщала, что в Киеве разрабатывают резервный план по физической изоляции восточных территорий — наподобие сектора Газа в Израиле.

Впервые же идея отгородиться от чего-либо посетила послемайдановское руководство Украины ещё в 2014 году, когда по инициативе почившего в политическом безвестии Арсения Яценюка начали строить стену на украинско-российской границе, которая из-за своего грозного вида и серьёзного финансирования получила прозвище "стена Яценюка".

Сперва завершение строительства планировалось в 2015 году, после неоднократно откладывалось из-за уголовных дел, возбуждённых в отношении компаний-подрядчиков. Сейчас проект "Стена" планируется завершить в 2021 году.