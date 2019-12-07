Певице МакSим сделали предложение, от которого она не смогла отказаться

Однако она тщательно скрывает личность своего возлюбленного. По словам артистки, избранник не зарегистрирован в соцсетях и избегает публичности.

Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение. Радостную новость артистка сообщила в Instagram.

В пятницу, 6 декабря, артистка поделилась радостной новостью в соцсети. Она опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце правой руки и подписала снимок "Я сказала да!".

Абросимова тщательно скрывает личность своего возлюбленного. По её словам, избранник не зарегистрирован в соцсетях и избегает публичности.

О личной жизни певицы известно крайне мало. После нескольких неудачных романов, развивающихся на глазах у поклонников, Абросимова решила быть менее открытой.

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