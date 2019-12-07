Уфимскому ветерану труда часть пенсии выдали печеньем

По словам дочери пенсионера, мало того, что отца лишили части денег, так ещё и печенье оказалось ужасным.

Ветерану труда из Уфы выдали часть ежемесячной пенсии не деньгами, а печеньем, которое к тому же оказалось не самым вкусным, рассказала журналистам дочь потерпевшего Татьяна. Об этом сообщает портал UFA1.

— Почтальон выдала отцу 13 тысяч рублями, а 27 рублей и 40 копеек заменила пачкой печенья и сказала, мол, им так велели суммы до 100 рублей выдавать. Пока мой пенсионер в себя приходил, почтальон ушла, — рассказала женщина.

По словам женщины, она хотела разобраться в ситуации и позвонила на телефон горячей службы Пенсионного фонда РФ, где включилась реклама похоронной службы. В региональном отделе ей посоветовали обратиться напрямую в Почту России, где и выдавали деньги.

Спустя пару часов "не кладите трубочку" и переключений между операторами Татьяна так и не получила ответов и задалась вопросом: как в такой ситуации быть тем, у кого нет близких? Как им жаловаться? И куда деваются деньги, которые недоплачивают пенсионерам?

— Налоги мы заплатили, государство деньги выделило, Пенсионный фонд всё посчитал, а куда деньги-то делись? В чьих карманах они осели? Эти печенья, кстати, ужасные, не стоят они этих денег, — жалуется она.

Отмечается, что журналисты связались с региональным отделением Почты России, однако там заверили, что подобное не может быть правдой, и пообещали устроить проверку, если придёт соответствующий запрос.

А в конце октября Лайф сообщал, что в Перми бабушке выдали пенсию купюрами "банка приколов".