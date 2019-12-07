Глава Роспечати назвал три лучшие российские книги 2019 года

Глава Роспечати Михаил Сеславинский в интервью агентству Sputnik France назвал три лучшие книги российских авторов, выпущенные в 2019 году.
В их число вошёл роман Евгения Водолазкина "Брисбен". Сеславинский считает, что произведение легко читать и вместе с этим оно несёт в себе глубокий философский смысл.
— Это серьёзное произведение, которое в том числе основано и на личном жизненном опыте автора, — сказал глава Роспечати.
Также он отметил роман Гузель Яхиной "Дети мои", ставший бестселлером, и сборник рассказов главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "Чёрные глаза".
Сеславинский признался, что прочитал рассказы Симоньян за четыре часа, наслаждаясь языком и южным колоритом её родины — Краснодарского края и Сочи.
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