В их число вошёл сборник рассказов главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский в интервью агентству Sputnik France назвал три лучшие книги российских авторов, выпущенные в 2019 году.

В их число вошёл роман Евгения Водолазкина "Брисбен". Сеславинский считает, что произведение легко читать и вместе с этим оно несёт в себе глубокий философский смысл.

— Это серьёзное произведение, которое в том числе основано и на личном жизненном опыте автора, — сказал глава Роспечати.

Также он отметил роман Гузель Яхиной "Дети мои", ставший бестселлером, и сборник рассказов главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "Чёрные глаза".

Сеславинский признался, что прочитал рассказы Симоньян за четыре часа, наслаждаясь языком и южным колоритом её родины — Краснодарского края и Сочи.