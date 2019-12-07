Mash: Участник банды, убившей главу центра "Э" Ингушетии, дал показания

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Фото © Pixabay

Участник ОПГ, совершившей в начале ноября убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева, даёт показания против своих родственников.

Как сообщает Mash, Аслан Полонкоев — однофамилец главы группировки Хасана Полонкоева — согласился сотрудничать со следствием и начал давать показания против членов клана Белхароевых.

Также стало известно, что по делу об убийстве Эльджаркиева задержали Алихана Б., Якуба Н., Асхаба М. и Али К.

Напомним, руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября на западе Москвы. Лайф публиковал момент расстрела мужчин.

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