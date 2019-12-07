Присяжные встали на сторону Маска в деле о клевете на дайвера

Причины, по которым суд присяжных решил принять такое решение, пока не сообщаются.

Присяжные окружного суда в Лос-Анджелесе приняли решение в пользу главы компаний SpaceX и Tesla Inc Илона Маска по делу о клевете в адрес дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель назвал педофилом. Об этом сообщает Reuters.

Причины такого решения присяжных не уточняются.

Как ранее писал Лайф, 12 школьников юниорской футбольной команды вместе с тренером провели в затопленной пещере в Таиланде 17 дней. Ансуорт участвовал в масштабной операции по спасению, именно он обнаружил местонахождение детей и тренера. Маск направил в Таиланд подводную лодку своей компании и прислал помощь дайверам. В одном из интервью Ансуорт заявил, что подлодку главы SpaceX было невозможно использовать и это всего лишь пиар-трюк, и порекомендовал бизнесмену "засунуть её туда, где побольнее".

После этого Маск неоднократно называл дайвера педофилом и насильником детей. Кроме того, он выдвигал теорию о том, что Ансуорт специально переехал в Таиланд, чтобы жениться на несовершеннолетней. Дайвер в свою очередь выдвинул против него иск о защите чести и достоинства, а Маск нанял частного детектива, чтобы найти улики против Ансуорта.