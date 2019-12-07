"Ну, привет!" Говорящий с акцентом кот Гамбино взорвал соцсети

За несколько дней ролик собрал только в "Инстаграме" более 600 тысяч просмотров.

Рыжий кот по кличке Гамбино быстро набирает популярность у западных пользователей соцсетей благодаря своему необычному "мяу", которое, по мнению многих, было сказано с таким сильным южным акцентом, что было больше похоже на "ну, привет".

Видео было опубликовано хозяйкой "говорящего" котика. На записи видно, как Гамбино бежит по комнате мимо другого пушистого и прячется за холодильником. Когда оператор его догоняет, рыжий поворачивается к камере и издаёт весьма своеобразный звук.

— Well, hi! [Ну, привет!], — говорит Гамбино.

И, как выяснилось, хозяйка животного, выложившая видео в Сеть, оказалась не единственной, кому показалось, что питомец поздоровался на камеру. За несколько дней ролик собрал только в "Инстаграме" более 600 тысяч просмотров, а с учётом других площадок их общее количество давно перевалило за миллион.