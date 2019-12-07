СМИ: Лидеры "нормандской четвёрки" проведут двусторонние встречи перед саммитом

При этом неизвестно, будет ли организована встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Перед началом общего заседания "нормандской четвёрки" лидеры стран-участниц проведут параллельные двусторонние встречи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По данным агентства, сначала президент Франции Эмманюэль Макрон переговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским, а президент России Владимир Путин проведёт встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель. Затем Макрон встретится с Путиным, а Меркель — с Зеленским. При этом не уточняется, состоится ли личная встреча российского и украинского лидеров.

Девятого декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной повесткой встречи станет текущая ситуация в Донбассе, прекращение там военных действий, а также способы политического урегулирования конфликта.