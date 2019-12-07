Пушков оценил идею Зеленского о муниципальной страже в Донбассе: Comedy Club

Он сравнил идею украинского президента с предложением создать общую полицию палестинцам и израильтянам.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского создать на территории Донбасса муниципальную стражу.

— Странная идея Зеленского — создание "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и ДНР/ЛНР — не жизнеспособна, — написал Пушков в своём Twitter.

По словам сенатора, в биологическом мире "такие химеры" не живут, а в политическом — тем более. Он сравнил идею Зеленского с предложением создать общую полицию палестинцам и израильтянам.

— Comedy Club какой-то, — заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет предложить на саммите в "нормандском формате" организовать на территории Донбасса муниципальную стражу. В Кремле эту информацию оставили без комментария.