Пушков оценил идею Зеленского о муниципальной страже в Донбассе: Comedy Club

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Фото © Станислав Красильников/ТАСС

Он сравнил идею украинского президента с предложением создать общую полицию палестинцам и израильтянам.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского создать на территории Донбасса муниципальную стражу.

Странная идея Зеленского — создание "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и ДНР/ЛНР — не жизнеспособна, — написал Пушков в своём Twitter.

По словам сенатора, в биологическом мире "такие химеры" не живут, а в политическом — тем более. Он сравнил идею Зеленского с предложением создать общую полицию палестинцам и израильтянам.

Comedy Club какой-то, — заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет предложить на саммите в "нормандском формате" организовать на территории Донбасса муниципальную стражу. В Кремле эту информацию оставили без комментария.

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