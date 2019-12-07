СМИ: Россия впервые пригласила президента Турции на парад 9 Мая

Ранее на празднование Дня Победы были приглашены лидеры США, Израиля и многих европейских стран.

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган стал первым в истории страны главой государства, который был удостоен чести получить приглашение на Парад Победы в Москву. Об этом сообщают "Известия".

— Приглашение на имя президента Турции передано в установленном порядке. Ждём решения, — приводит издание комментарий российского посольства.

Отмечается, что на момент публикации ни в турецкой миссии, ни в администрации главы Турции не смогли ответить на вопрос о планах президента посетить День Победы в России.

В мае 2020 года в России и во всём мире будут отмечать 75 лет со дня окончания самой кровопролитной войны в истории. На торжественный парад в российскую столицу были приглашены главы стран ОДКБ, большей части Европы, президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. На данный момент своё участие подтвердили главы 17 стран.