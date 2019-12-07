Лоза ответил на заявления лидера группы "Ногу свело" о деградации россиян

Он уверен, что своим заявлением Покровский "переворачивает всё с ног на голову", а социальные настроения россиян — это отнюдь не деградация.

Российский острослов, певец и композитор Юрий Лоза ответил солисту группы "Ногу свело" Максиму Покровскому на его заявления о деградации россиян.

По словам Лозы, если и говорить о деградации, то следует подойти к этому вопросу с другой стороны. Он отмечает, что в нынешней ситуации Россия сохраняет те фундаментальные ценности, которые ещё совсем недавно были едиными для всех жителей планеты, но теперь постепенно забываются на Западе.

— Раньше считалось, что мальчик не может бить девочку, а мальчика любить не должен. Это правила, которые были во всём мире. Но у нас они остались, а там — нет, — приводит его слова Пятый канал.

Он уверен, что своим заявлением Покровский "переворачивает всё с ног на голову", а социальные настроения россиян — это отнюдь не деградация.

— Мы не пропагандируем однополую любовь, но это не значит, что мы деградируем в этом плане. Наоборот, я бы сказал, что Запад в этом направлении деградирует, — заявляет музыкант.

Лоза подчёркивает, что, по его мнению, те "ребята, которые ютятся по своим клубам", не должны ходить по улицам и размахивать флагами, ведь тогда мы "просто вымрем, если начнём жить девочки с девочками, а мальчики с мальчиками".

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