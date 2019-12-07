Лоза ответил на заявления лидера группы "Ногу свело" о деградации россиян

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Певец Юрий Лоза. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Он уверен, что своим заявлением Покровский "переворачивает всё с ног на голову", а социальные настроения россиян — это отнюдь не деградация.

Российский острослов, певец и композитор Юрий Лоза ответил солисту группы "Ногу свело" Максиму Покровскому на его заявления о деградации россиян.

По словам Лозы, если и говорить о деградации, то следует подойти к этому вопросу с другой стороны. Он отмечает, что в нынешней ситуации Россия сохраняет те фундаментальные ценности, которые ещё совсем недавно были едиными для всех жителей планеты, но теперь постепенно забываются на Западе.

Раньше считалось, что мальчик не может бить девочку, а мальчика любить не должен. Это правила, которые были во всём мире. Но у нас они остались, а там — нет, — приводит его слова Пятый канал.

Он уверен, что своим заявлением Покровский "переворачивает всё с ног на голову", а социальные настроения россиян — это отнюдь не деградация.

Мы не пропагандируем однополую любовь, но это не значит, что мы деградируем в этом плане. Наоборот, я бы сказал, что Запад в этом направлении деградирует, — заявляет музыкант.

Лоза подчёркивает, что, по его мнению, те "ребята, которые ютятся по своим клубам", не должны ходить по улицам и размахивать флагами, ведь тогда мы "просто вымрем, если начнём жить девочки с девочками, а мальчики с мальчиками".

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