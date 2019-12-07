СКР предъявил Полонкоеву обвинение в покушении на убийство главы ЦПЭ Ингушетии

Также обвинение предъявлено по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".

Следственный комитет России предъявил официальное обвинение главарю банды, совершившей в начале ноября убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела.

— Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву предъявлены обвинения в совершении [преступления, предусмотренного] статьёй 317 УК РФ, — рассказал юрист Шамиль Яндарбаев.

Также обвинение предъявлено по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". Свою вину мужчины отрицают.

О задержании Полонкоева и пятерых членов банды стало известно ранее.

Напомним, руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября на западе Москвы. Лайф публиковал момент расстрела мужчин.