СКР предъявил Полонкоеву обвинение в покушении на убийство главы ЦПЭ Ингушетии

Следственный комитет России предъявил официальное обвинение главарю банды, совершившей в начале ноября убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела.
— Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву предъявлены обвинения в совершении [преступления, предусмотренного] статьёй 317 УК РФ, — рассказал юрист Шамиль Яндарбаев.
Также обвинение предъявлено по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". Свою вину мужчины отрицают.
О задержании Полонкоева и пятерых членов банды стало известно ранее.
Напомним, руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября на западе Москвы. Лайф публиковал момент расстрела мужчин.
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