"Абсолютная ложь!" Трамп опроверг информацию об использовании личного телефона

По словам лидера Соединённых Штатов, он использует только правительственные телефоны.

Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщение CNN о том, что он пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на предостережения спецслужб.

— Абсолютная ложь! У меня нет личного мобильного телефона много лет, я использую только правительственные телефоны, — написал Трамп в "Твиттере".

Как ранее сообщили СМИ, с самого начала президентства Трамп настоял на том, что будет продолжать пользоваться своим личным телефоном, несмотря на возражения спецслужб и многочисленные публикации в СМИ по поводу того, что это позволяет вести слежку за президентом со стороны иностранных разведок. По данным издания Politico, во время недавней секретной поездки Трампа в Афганистан у него отобрали телефон.