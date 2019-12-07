Кандидат физико-математических наук Вакарчук перепутал Галилея и Архимеда

Украинский музыкант, лидер партии "Голос", а также автор кандидатской диссертации по теоретической физике "Суперсимметрия электронов в магнитном поле" Святослав Вакарчук перепутал Галилея и Архимеда.

В прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Вакарчук вспомнил известное высказывание Архимеда.

— Помните? Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю, как говорил Галилей, — сказал он.

Слова великого физика и математика Архимеда Сиракузского связаны с законом рычага, с которым дети знакомятся в седьмом классе на уроках физики.

Ранее Лайф сообщал, что пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз перепутала Литву и Латвию.